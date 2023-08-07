"هيئة العقار": ضبط 3500 إعلان مخالف منذ العمل بـ"نظام الوساطة العقارية"

وأكدت الهيئة أن ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، أو بعد انتهائه، من المخالفات الرئيسية للنظام. كما أن عدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في أي إعلان أو منشور متعلق بالعقار، أو تقديم خدمات الوساطة العقارية دون حيازة صور من وثائق وإثباتات ملكية العقار أو ملكية منفعته، من المخالفات الموجبة للعقوبة.