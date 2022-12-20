برعاية الملك.. "الدولي للموارد المائية 10" يتهيّأ للانطلاق بحلول إبداعية

يُعقد المؤتمر الدولي العاشر للموارد المائية والبيئة الجافة، خلال الفترة من 26 إلى 28 ديسمبر 2022م، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتنظّمه جامعة الملك سعود ممثلة بمعهد الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء، بمشاركة جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه، ومؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة.
ويهدف المؤتمر إلى تطوير المعرفة وتبادل المعلومات في مجال البيئة والمياه والصحراء، والاستفادة من التقنيات الحديثة في دراسات المناطق الجافة وشبه الجافة ومواردها الطبيعية، إضافة إلى تبادل الخبرات بين متخذي القرار والخبراء والعلماء؛ للوصول إلى إيجاد حلول للتحديات ذات الصلة بالمياه والبيئة.
وتتماشى أهداف ومحاور هذا المؤتمر مع رؤية المملكة 2030، وخاصة في مجال اهتمامها بالبيئة وتوفير المياه والمحافظة عليها، ومع المبادرات التي أعلنتها المملكة وخاصة مبادرة السعودية الخضراء.
ويشارك في الجلسات العلمية للمؤتمر، مجموعة من الفائزين بجائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه لاستعراض الحلول الإبداعية والابتكارات التي حصلوا بموجبها على الجائزة وآخر أبحاثهم ومنجزاتهم العلمية، إضافة إلى نخبة من العلماء والشخصيات البارزة لتقديم محاضرات ضمن محاور المؤتمر الرئيسة التي تشمل الموارد المائية والبيئة الجافة وترشيد استخدام المياه واستخدام التقنيات الحديثة في دراسات البيئة الجافة ومواردها الطبيعية.
ويمكن التسجيل لمَن يرغب في حضور فعاليات المؤتمر من خلال موقعه الإلكتروني: www.icwrae-psipw.org.