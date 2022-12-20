برعاية الملك.. "الدولي للموارد المائية 10" يتهيّأ للانطلاق بحلول إبداعية

يُعقد المؤتمر الدولي العاشر للموارد المائية والبيئة الجافة، خلال الفترة من 26 إلى 28 ديسمبر 2022م، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتنظّمه جامعة الملك سعود ممثلة بمعهد الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء، بمشاركة جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه، ومؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة.