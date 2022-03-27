9 صباحاً.. "تعليم الشرقية" تعلن مواعيد شهر رمضان في جميع المدارس

وحدّدت وزارة التعليم بدء اليوم الدراسي ما بين الساعة التاسعة إلى العاشرة صباحاً، وفق النظام المرن، مع تحديد الوقت الزمني للحصة الدراسية بـ 35 دقيقة، على أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية دوام يوم الإثنين 24 رمضان 1443هـ.