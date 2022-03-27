9 صباحاً.. "تعليم الشرقية" تعلن مواعيد شهر رمضان في جميع المدارس

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية مواعيد الدوام في شهر رمضان، الذي سينطلق الأسبوع المقبل على أن يبدأ اليوم الدراسي في الساعة 9 صباحاً، وتكون مدة الحصة الدراسية 35 دقيقة لجميع مدارس التعليم المستمر وتعليم الكبار.
واعتمدت وزارة التعليم توقيت بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1443هـ، في جميع مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي بمناطق المملكة ومحافظاتها، ضمن الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي.
وحدّدت وزارة التعليم بدء اليوم الدراسي ما بين الساعة التاسعة إلى العاشرة صباحاً، وفق النظام المرن، مع تحديد الوقت الزمني للحصة الدراسية بـ 35 دقيقة، على أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية دوام يوم الإثنين 24 رمضان 1443هـ.
وقررت وزارة التعليم بداية الدراسة في مدارس التعليم المستمر "تعليم الكبار" (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) من الساعة 9 مساءً، وتنتهي حسب الجدول الدراسي لكل مرحلة وصف دراسي.
ومنحت الوزارة مديري التعليم في المناطق والمحافظات صلاحية تحديد زمن بدء اليوم الدراسي بالتنسيق مع الجهات المعنية في المنطقة أو المحافظة.