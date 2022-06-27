90 عاماً لم يغب عن معشوقته.. المرض يُبعد "فلكي الصحراء" إلى بريدة

استقبل مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، التسعيني ملفي بن شرعان العريمة الحربي، الملقب بـ"فلكي الصحراء"، بعد مرض مفاجئ بالرأس، منقولاً عبر سيارة الإسعاف من مستشفى محافظة الأسياح.
وأمضى "ابن شرعان" يومه الثالث في مستشفى بريدة وسط تطمينات الأطباء باستقرار حالته، حيث أشارت التقارير إلى إصابته بجلطة بالرأس وتعافى منها، وسيغادر -بإذن الله- إلى معشوقته الصحراء، وتحديداً ناحية خيمته وأغنامه في "نفود الثويرات".
ومنذ 90 عاماً لم يبت "ابن شرعان" ليلة واحدة في المدينة وضجيجها لعشقه للصحراء؛ وإذا لزم الأمر يذهب في النهار ويعود لخيمته وسكونها قبل غروب الشمس، غير أن إصابته هذه المرة بالمرض جعلته ينام في بريدة تحت رحمة الله ثم ملاحظة الأطباء.
ويسكن المُسن "ملفي بن شرعان" وحيداً في خيمته جوار أغنامه، ويصنع طعامه بنفسه، ويتنقل عبر سيارة من نوع جيب "شاص"، وفي السنوات الأخيرة يتوافد عليه هواة الطقس للجلوس معه والحصول على معلومات مهمة حول الربيع والنباتات والأمطار، والمراحل التاريخية التي مرت بها المملكة، وخصوصاً منطقة نجد.
ويملك "ابن شرعان" ذاكرة حديدية، ويتمتع بالبساطة والكرم، والبشاشة، والنقاء، كما أنه عاصر كل ملوك الدولة السعودية الثالثة، منذ عهد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.