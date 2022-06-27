90 عاماً لم يغب عن معشوقته.. المرض يُبعد "فلكي الصحراء" إلى بريدة

ويسكن المُسن "ملفي بن شرعان" وحيداً في خيمته جوار أغنامه، ويصنع طعامه بنفسه، ويتنقل عبر سيارة من نوع جيب "شاص"، وفي السنوات الأخيرة يتوافد عليه هواة الطقس للجلوس معه والحصول على معلومات مهمة حول الربيع والنباتات والأمطار، والمراحل التاريخية التي مرت بها المملكة، وخصوصاً منطقة نجد.