9 خطوات.. "قياس" يوضح آلية التسجيل في اختبار القدرة المعرفية "الرقمي"

3- فتح تطبيق نفاذ، ثم نقر قبول، ثم اختيار رمز التحقق لإكمال تسجيل الدخول، ومن ثم العودة إلى ملف المستفيد، كما يمكن تسجيل الدخول باستخدام رقم السجل المدني وكلمة المرور ثم الضغط على (تسجيل الدخول).