9 خطوات.. "قياس" يوضح آلية التسجيل في اختبار القدرة المعرفية "الرقمي"

أعلن المركز الوطني للقياس، خطوات التسجيل في اختبار القدرة المعرفية (الرقمي).
وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن الخدمة تمكّن المستفيد من التسجيل في الاختبارات الرقمية عن طريق ملفه لدى موقع المركز الوطني للقياس.
وتشمل الخطوات:
1- الدخول على صفحة ملف المستفيد في موقع المركز الوطني للقياس.
2- تسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد.
3- فتح تطبيق نفاذ، ثم نقر قبول، ثم اختيار رمز التحقق لإكمال تسجيل الدخول، ومن ثم العودة إلى ملف المستفيد، كما يمكن تسجيل الدخول باستخدام رقم السجل المدني وكلمة المرور ثم الضغط على (تسجيل الدخول).
4- اختيار (الاختبارات المتاحة للتسجيل) ثم الضغط على (تسجيل) أسفل الاختبار الذي يرغب المستفيد التسجيل به.
5- قراءة "ملاحظات قبل التسجيل" ثم الضغط على (متابعة).
6- قراءة " إقرار وتعهد الشروط والأحكام الخاصة بالاختبارات"، والموافقة عليها عن طريق اختيار (أوافق على التعليمات) ثم الضغط على (التالي).
7- قراءة "سياسات المركز الوطني للقياس" والموافقة عليها عن طريق اختيار (أوافق على التعليمات) ثم الضغط على (التالي).
8- تحديد مركز الاختبار من قائمة "مركز الاختبار" ثم الضغط على (التالي)، وتحديد تاريخ ووقت الاختبار ثم (التالي).
9- التأكد من موعد ومكان الاختبار وبيانات الاتصال ثم الضغط على (التالي)، التأكد من حجز الموعد ثم الضغط على (حجز الموعد)، والاطلاع على ملخص الحجز ثم الضغط على (المتابعة إلى الدفع).