المملكة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان وتعرب عن دعمها لترسيخ الاستقرار

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتوقيع جمهورية باكستان الإسلامية وأفغانستان على اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار، وإنشاء آليات مشتركة تهدف إلى ترسيخ السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين، وذلك خلال جولة المفاوضات التي انعقدت في العاصمة القطرية الدوحة.