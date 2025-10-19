المملكة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان وتعرب عن دعمها لترسيخ الاستقرار

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتوقيع جمهورية باكستان الإسلامية وأفغانستان على اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار، وإنشاء آليات مشتركة تهدف إلى ترسيخ السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين، وذلك خلال جولة المفاوضات التي انعقدت في العاصمة القطرية الدوحة.
وأكدت الوزارة في بيانها دعم المملكة لجميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز السلام، وحرصها الدائم على استتباب الأمن بما يسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار للشعبين الباكستاني والأفغاني الشقيقين.
وتطلعت الوزارة إلى أن تُسهم هذه الخطوة الإيجابية في وضع حد للتوترات القائمة على الحدود بين البلدين، بما يدعم مسار السلام في المنطقة.
كما ثمّنت وزارة الخارجية السعودية المساعي الدبلوماسية المبذولة والدور البنّاء الذي اضطلعت به كل من دولة قطر الشقيقة والجمهورية التركية في تقريب وجهات النظر ودعم التفاهم بين الجانبين.