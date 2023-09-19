إطلاق اسم "ريمات" على بوابة دخول الإبل بالصياهد

أعلن رئيسُ مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين، اليوم الثلاثاء، إطلاقَ اسم "ريمات"؛ وهو اسم منقية الملك المؤسّس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، طيب الله ثراه، على بوابة الدخول الوحيدة التي تستقبل وتعبر معها جميع الإبل المشاركة في ⁧‫مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 8‬.