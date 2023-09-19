إطلاق اسم "ريمات" على بوابة دخول الإبل بالصياهد

أعلن رئيسُ مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين، اليوم الثلاثاء، إطلاقَ اسم "ريمات"؛ وهو اسم منقية الملك المؤسّس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، طيب الله ثراه، على بوابة الدخول الوحيدة التي تستقبل وتعبر معها جميع الإبل المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 8.
وكان "ابن حثلين" بشر عشاق شعر المحاورة، بحضورها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 8، بشكل مغاير.
وقال "ابن حثلين"، في تغريدة بحسابه في منصة "x": إن كل مشارك بالمهرجان يحضر شاعر ردية يمثل منقيته، ليقابل منافسه في نفس اللون من المنقية، في إضافة جديدة لفعاليات المهرجان لدعم الموروث ولمزيد من التنافس والإثارة".
وأضاف: بتعاون الملاك المعتاد سنحصل على محاورة استثنائية في ليالي الصياهد، تسجل في تاريخ فن القلطة وتخلد أسماء منقياتهم على مرّ العصور.
يذكر أن شعر المحاورة هو فن من الفنون الأدبية الشعرية تعود جذوره إلى شعر النقائض، الذي كان شائعًا عند العرب منذ زمن بعيد.
ولشعر المحاورة جمهور كبير، وله مسميات مختلفة؛ منها: "المحاورة، الردِّية، القلطة".
ويعتمد شعر المحاورة على سرعة البديهة؛ إذ هو شعر مرتجل يدور بين شاعر وآخر مباشرة في زمان ومكان واحد، وهو أيضًا شعر غنائي يؤدّى على لحن معين يسمى "الطرق".