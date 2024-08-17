آخر تنبيهات "الأرصاد".. "أحمر وأصفر وبرتقالي" لتقلبات بـ7 مناطق بينها الرياض

أصدر المركزُ الوطني للأرصاد مجموعةً من التنبيهات على مدى الساعات القليلة الماضية بخصوص تقلبات جوية تطال عددًا من محافظات بعض المناطق هي جازان ونجران وعسير والباحة وحائل والقصيم والرياض.
تفصيلًا: أصدر المركزُ الإنذارَ الأحمر لمنطقة جازان بخصوص محافظتَي الدرب وبيش؛ حيث توقع هطول أمطار غزيرة، مع رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وجريان للسيول وصواعق رعدية، واحتمال تكوّن الأعاصير القمعية، وذلك حتى الساعة 11 مساء.
كما أصدر المركزُ الإنذارَ البرتقالي لمنطقة جازان بشأن محافظات أبو عريش وأحد المسارحة والدرب والطوال والفطيحة وبيش وجازان وصامطة وصبيا وضمد، متوقعًا أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، حتى 1 مساء.
وأصدر "الأرصادُ" إنذارًا برتقاليًّا لمحافظات: أحد المسارحة والطوال وصامطة وضمد، متوقعًا أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، حتى 12 مساء.
وصدر إنذار برتقالي آخر لمحافظات أبو عريش وأحد المسارحة والطوال وجازان وصامطة وصبيا وضمد، متوقِّعًا أمطارًا متوسّطة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، حتى 12 مساء.
وصدر إنذار برتقالي آخر الإنذار البرتقالي لمنطقة نجران بخصوص محافظات بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، متوقِّعًا أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، حتى 11 مساء.
وأصدر المركزُ الإنذارَ الأحمر لمنطقة نجران بشأن شرورة؛ حيث توقّع هطول أمطار غزيرة مع رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وجريان للسيول وصواعق رعدية، واحتمال تكوّن الأعاصير القمعية، حتى الساعة 11 مساء.
وصدر إنذار أحمر لمنطقة عسير بخصوص محافظتَي النماص وبلقرن وتنومة، وتوقع هطول أمطار غزيرة مع رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وجريان للسيول وصواعق رعدية، واحتمال تكون الأعاصير القمعية، حتى الساعة 11 مساء.
كما أصدر "الأرصادُ" الإنذارَ الأحمر لمنطقة عسير للمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتوقع هطول أمطار غزيرة مع رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وجريان للسيول وصواعق رعدية، واحتمال تكون الأعاصير القمعية، حتى الساعة 11 مساء.
وأصدر المركزُ الإنذارَ الأحمر لمنطقة الباحة بخصوص الحجرة والمخواة وقرعة غامد الزناد وقلوة؛ حيث توقّع هطول أمطار غزيرة مع رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وجريان للسيول وصواعق رعدية، واحتمال تكون الأعاصير القمعية، حتى الساعة 11 مساء.
وصدر إنذار أصفر لمنطقة حائل يشمل الحائطَ والسليمي والشملي والغزالة وسميراء وموقق بأمطار خفيفة ورياح نشطة، وتدنّ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، حتى 8 مساء.
وأصدر المركزُ إنذارًا أصفرَ آخر يشمل الحائط والشملي والغزالة وسميراء وموقق بأمطار خفيفة ورياح نشطة، وتدنّ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، حتى 8 مساء.
وأصدر الأرصادُ الإنذارَ الأصفر لمنطقة القصيم يشمل الرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، بأمطار خفيفة ورياح نشطة، وتدنّ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، حتى 8 مساء.
وصدر إنذار أصفر لمنطقة الرياض يشمل الدوادمي وعفيف بأمطار خفيفة ورياح نشطة، وتدنّ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، حتى 8 مساء.