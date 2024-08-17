آخر تنبيهات "الأرصاد".. "أحمر وأصفر وبرتقالي" لتقلبات بـ7 مناطق بينها الرياض

وأصدر "الأرصادُ" إنذارًا برتقاليًّا لمحافظات: أحد المسارحة والطوال وصامطة وضمد، متوقعًا أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، حتى 12 مساء.