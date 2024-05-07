"بن سلمة": تنفيذ أكثر من 14 ألف زيارة تفقدية للمنشآت الصناعية في عام ٢٠٢٣

ولفت "بن سلمة" إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة، تعمل على تشجيع وتقديم الممكنات، للتوسع في استخدام التقنيات الرقمية والأتمتة في العمليات الصناعية، التي تسهم في تعزيز السلامة في الوظائف الصناعية؛ على سبيل المثال من خلال استخدام الروبوتات والأتمتة في العديد من المهام الخطرة والمرهقة، مما يقلل من تعرض العمال للإصابات والحوادث، ومن خلال استخدام تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز لتدريب العمال على بيئات ومهام خطرة بشكل آمن وفعّال، مضيفاً أنه لتعزيز ذلك؛ أطلقت الوزارة مبادرة "برنامج المستقبل"؛ والذي يهدف لتحويل 4000 مصنع من الاعتماد على العمالة الكثيفة ذات الأجور والمهارات المنخفضة إلى الكفاءة التشغيلية والأتمتة وتطبيق الحلول والممارسات الصناعية المتقدمة، مما يسهم في تعزيز السلامة والصحة في هذه المصانع.