إطلاق شوط "البداوة" في النسخة السابعة لمهرجان المؤسس.. هنا شروطها والفئات الملكية

أعلن فهد بن فلاح بن حثلين، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل، اعتماد الفئات الملكية التي تشمل فئات: بيرق المـؤسس 80، سيــف الملـــك 50، شلفا ولي العهد 20 "دق"، وذلك ضمن العديد من القرارات التطويرية التي ستتضمنها النسخة السابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.
وأوضح ابن حثلين أنه يشترط لمنافسات شلفا ولي العهد 20 "دق" المشاركة بـ20 بكرة أو 19 بكرة وقعود واحد، بحسب اختيار المشارك، لأعمار من سن "جذعة" وأقل، ولا يسمح بالمشاركة بالإبل نفسها في جميع فئات الجمل، ويمكن للإبل المشاركة في أشواط الفردي (مفاريد- دق - الفحل المنتج). مشيرًا إلى أن الألوان المعتمدة فيه هي المغاتير (الشغل - الصفر - الوضح - الشقح - الحمر)، والمجاهيم.
كما أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل إطلاق فئة جديدة في النسخة المقبلة من المهرجان، هي فئة "البداوة"، التي تشمل شــوط الـبـداوة 40، وهي فئة لكل الألوان وفق شروط محددة، تتمثل في عدم أحقية المنقيات المشاركة في الوجود في فئة نخبة النخبة، ولا يجوز للمشارك الوجود في أشواط الفرديات باسمه، كما لا يحق للمشارك الوجود في أي فئة (جمل) أخرى، وتكون المشاركة في الفردي في فئة الفحل وإنتاجه فقط.
وبيَّن أن ما تم اعتماده من فئات واستحداث شوط يأتي في إطار التطوير المستمر في القطاع، ولزيادة التنافس بما يحقق أهداف مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.