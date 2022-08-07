إطلاق شوط "البداوة" في النسخة السابعة لمهرجان المؤسس.. هنا شروطها والفئات الملكية

كما أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل إطلاق فئة جديدة في النسخة المقبلة من المهرجان، هي فئة "البداوة"، التي تشمل شــوط الـبـداوة 40، وهي فئة لكل الألوان وفق شروط محددة، تتمثل في عدم أحقية المنقيات المشاركة في الوجود في فئة نخبة النخبة، ولا يجوز للمشارك الوجود في أشواط الفرديات باسمه، كما لا يحق للمشارك الوجود في أي فئة (جمل) أخرى، وتكون المشاركة في الفردي في فئة الفحل وإنتاجه فقط.