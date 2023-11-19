19 منتجًا و60 مصنعًا مستفيدًا.. "المحتوى المحلي" تُحَدّث القائمة الإلزامية لـ3 قطاعات

وأشارت إلى أن تحديث القائمة الإلزامية لهذه القطاعات الثلاث؛ تأتي ضمن جهود الهيئة في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات؛ حيث إن هناك 60 مصنعًا مستفيدًا لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم الإنفاق الحكومي 61 مليون ريال سعودي.