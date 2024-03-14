أمير المدينة المنورة يستقبل جمعًا من المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

وخلال اللقاء، رفع أمير منطقة المدينة المنورة، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، خالص التهنئة للقيادة الرشيدة -أيدها الله- بمناسبة حلول الشهر الفضيل، مشيرًا إلى ما حملته زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - إلى المدينة المنورة التي تجسّد مستوى الاهتمام والرعاية التي توليها الدولة لهذه المدينة المباركة حاضنة ثاني الحرمين الشريفين والعناية بسكانها وقاصديهما.