3 آلاف طفل يحددون مهنتهم المستقبلية.. ختام ناجح لـ"حجرة ورقة مقص"

اختُتمت فعاليات المبادرة التعليمية الترفيهية التي أطلقتها الجمعية السعودية للإدارة الصحية بالمنطقة الشرقية على مستوى المملكة للعام الثاني على التوالي، بالتعاون مع مستشفى الرعاية المديدة بالظهران، تحت شعار "حجرة ورقة مقص"؛ وذلك احتفاءً باليوم العالمي للطفل؛ حيث جرى استقطاب أكثر من 3 آلاف طفل خلال ثلاثة أيام تعرفوا فيها على بعض مهن المستقبل وفق الأركان المصاحبة للمعرض الصحي والهندسي والمهني والفني والزراعي والرياضي.
وقد عملت المبادرة على تحقيق أهدافها المرجوة؛ ومنها تحديد ميول الأطفال من خلال رغباتهم المستقبلية في المهن عبر الأركان المصاحبة للفعالية، وتسليمهم شهادات وفق التخصصات التي يميلون لها، إضافة إلى ممارسة بعض المهن داخل الفعالية برفقة مختصين.
وأكد رئيس جمعية الإدارة الصحية بالمنطقة الشرقية ثامر بن عبدالله الدرعان، أن مثل هذه المبادرات يحتاجها الطفل؛ خاصة في السن المبكر؛ بهدف تنمية مهاراته، إضافة إلى متابعته متابعة مستمرة من قِبَل الأسرة، وتوفير ما يتطلب توفيره له من أدوات وأنشطة، والتي يمكن من خلالها مساعدته في تنمية مهاراته وقدراته العقلية، إضافة إلى تطبيق مهارات لها علاقة بالسلوك والتعامل المجتمعي وطريقة التفكير، وهذا ما قمنا به في فعالية "حجرة ورقة مقص".
وأضاف: "هذه الفعالية هي الفريدة من نوعها على مستوى المملكة، وتقام للعام الثاني على التوالي بعد النجاح الذي حصدته في العام الماضي وإقبالُ الأطفال على الفعالية حتى من أماكن بعيدة دليلُ نجاح الفعالية، إضافة إلى أن الأسرة والطفل لديهم الرغبة الكاملة في خوض تجربة مهن المستقبل واكتشاف مهارات أطفالهم والعمل على تنمية هذه المهارات من خلال المنزل والمدرسة.
يُذكر أن المبادرة استقبلت خلال ثلاثة أيام أكثر من 3 آلاف طفل تراوحت أعمارهم ما بين الخامسة وحتى الثانية عشرة، وسط تنظيم وتعاون عدد من الجهات الحكومية ومنها أمانة المنطقة الشرقية وبلدية الخبر، وبمشاركة الداعمين والرعاة وهم مؤسسة عبدالله فؤاد وعائلته الخيرية ومجموعة دلمون؛ بالإضافة إلى شركاء النجاح الذين ساهموا في نجاح هذه الفعالية.