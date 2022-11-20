3 آلاف طفل يحددون مهنتهم المستقبلية.. ختام ناجح لـ"حجرة ورقة مقص"

وأكد رئيس جمعية الإدارة الصحية بالمنطقة الشرقية ثامر بن عبدالله الدرعان، أن مثل هذه المبادرات يحتاجها الطفل؛ خاصة في السن المبكر؛ بهدف تنمية مهاراته، إضافة إلى متابعته متابعة مستمرة من قِبَل الأسرة، وتوفير ما يتطلب توفيره له من أدوات وأنشطة، والتي يمكن من خلالها مساعدته في تنمية مهاراته وقدراته العقلية، إضافة إلى تطبيق مهارات لها علاقة بالسلوك والتعامل المجتمعي وطريقة التفكير، وهذا ما قمنا به في فعالية "حجرة ورقة مقص".