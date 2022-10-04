عملية منظار متقدمة بمستشفى سليمان الحبيب تُنهي معاناة "ثلاثيني" مع السمنة

وقال د.عبدالله البراك استشاري الجراحة العامة والمناظير وجراحات السمنة، رئيس الفريق الطبي المعالج: إن المريض راجع المستشفى وخضع لحزمة فحوصات بدأت بتحاليل الدم، والتصوير الإشعاعي للصدر وتخطيط القلب، وتَبِع ذلك تقييم شامل لحالته الصحية، أثبت أهليته لجراحة السمنة، وبعد اتخاذ الترتيبات اللازمة وتجهيز المريض أجريت له عملية تكميم معدة عبر ثلاثة جروح فقط، استمرت "45" دقيقة، وتكللت -ولله الحمد- بالنجاح، ونُقل من غرفة العمليات إلى جناح الجراحة، وبدأ بالتحرك على قدميه بعد "4" ساعات من العملية، وأمضى نحو "24" ساعة محاطًا بالعناية الطبية الحثيثة، ومن ثم غادر بحالة صحية جيدة إلى منزله، ومن خلال متابعته في العيادة تأكد نجاح العملية فعليًّا حيث تخلص من أعراض انسداد التنفس، وزالت آلام الظهر والركب؛ فضلًا عن أنه فقد نحو "20" كيلوجرامًا من وزنه خلال الشهر الأول للعملية.