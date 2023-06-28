رقم قياسي جديد.. "التحلية" تضخ أكثر من مليون م3 مياه خلال يوم عرفة

ونجحت المؤسسة وشركة نقل وتقنيات المياه، في الحفاظ على مخزونٍ احتياطي يتجاوز 1.7 مليون متر مكعب من المياه، واكبتا من خلاله الاحتياج المائي للموسم، انطلاقاً من جاهزيتهما المسبقة بزيادة الطاقة الإنتاجية لإمداد مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، بأكثر من 78.5 مليون متر مكعب من المياه المحلاة، وزيادة المخزون الإستراتيجي في موسم الحج إلى مستوياتٍ قياسية هذا العام بـ 6.3 ملايين متر مكعب في مكة المكرمة.