رقم قياسي جديد.. "التحلية" تضخ أكثر من مليون م3 مياه خلال يوم عرفة

سجلت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، رقماً قياسياً جديداً خلال موسم حج هذا العام، بضخ أكثر من مليون متر مكعب من المياه إلى المشاعر المقدسة يوم عرفة، ضمن خطتها التشغيلية لتأمين الإمداد من مصادرها المتعددة لخدمة وراحة ضيوف الرحمن.
ونجحت المؤسسة وشركة نقل وتقنيات المياه، في الحفاظ على مخزونٍ احتياطي يتجاوز 1.7 مليون متر مكعب من المياه، واكبتا من خلاله الاحتياج المائي للموسم، انطلاقاً من جاهزيتهما المسبقة بزيادة الطاقة الإنتاجية لإمداد مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، بأكثر من 78.5 مليون متر مكعب من المياه المحلاة، وزيادة المخزون الإستراتيجي في موسم الحج إلى مستوياتٍ قياسية هذا العام بـ 6.3 ملايين متر مكعب في مكة المكرمة.
وتواصل "التحلية" تسخير قدراتها وإمكاناتها وجهودها كافة لخدمة ضيوف الرحمن والعاملين في الحج خلال أيام التشريق، بعدما استطاعت أن تواكب ارتفاع الطلب على المياه في ظل زيادة عدد الحجاج والعاملين في موسم الحج من القطاعات كافة، وارتفاع درجات الحرارة في مكة والمشاعر.