رابطة العالم الإسلامي تحتفي بالقرآن الكريم وحفظته بمبادراتٍ تاريخيّةٍ لـ"كبار القراء" ونخبة "القارئات المُجازات"

وتضمّنت المُبادرات؛ تكريمَ فضيلة الشيخ الدكتور محمد العيسى، لكبار القُرّاء من العالم الإسلامي، الذين أفْضَوا إلى رحمة الله تعالى، ممَّن توصّلتْ لجنةُ الاختيار إلى أهميّةِ تكريمِهِم، مع إمكان الوصول إلى مَن يُمثِّلهم في الاحتفاء بهِم، مع القناعة التامَّة لدى اللجنة بأنّ عالمَنا الإسلامي يحفل بعددٍ من كبار القراء العالميين، أجزل الله مثوبتهم، فيما يأتي التكريم تذكيراً بمنجزاتهم، وترسيخاً لذِكراهم في نفوس المسلمين، وتشجيعاً للناشئة على الاقتداء بهم في حفظ القرآن الكريم وإتقانِه، وقد مثَّل التكريمَ أحفادَهم وأبناءَهمُ.