الهيئة السعودية للسياحة تعلن عن إطلاق تقويم فعاليات شتاء السعودية

وبهذه المناسبة صرح معالي وزير السياحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب قائلاً: "بدعم غير مسبوق من القيادة الرشيدة لقطاع السياحة، ومع تكامل جهود منظومة السياحة وشركائها من القطاع الخاص، نطلق تقويم فعاليات الشتاء لهذا العام ضمن برنامج شتاء السعودية، وهو ما يرفع سقف طموحاتنا وتطلعاتنا لتحقيق منجزات قياسية جديدة تعكس العمل الدؤوب لمنظومة السياحة والحملات المستمرة لاستهداف الأسواق المحلية والدولية ومن المتوقع أن تؤتي هذه الجهود ثمارها في جذب عدد أكبر من السياح، مع العمل على الارتقاء بكل ما نقدمه لهم ليستمتعوا بجمال الطبيعة الخلابة والتنوع المناخي الفريد الذي يميز أجواء المملكة في هذا الوقت".