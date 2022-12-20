"الأرصاد" يحذّر من حالة جوية شديدة تبدأ قوتها من صباح الخميس المقبل

طالب المركز الوطني للأرصاد بالتنسيق بين الجهات لتفعيل خطط الطوارئ وإمكانية استمرارية الدراسة والعمل عن بعد، أو تطبيق نظام الدوام المرن للمحافظة على استمرارية أعمالها وفق متطلبات الجهة، وذلك بمنطقة مكة المكرمة "العاصمة المقدسة ومحافظة جدة".
وأوضح المركز في بيان وجهه لمراكز إدارة الأزمات والكوارث وغرف الطوارئ المركزية بالجهات الحكومية، عن حالة جوية شديدة متوقعة من يوم الخميس المقبل إلى يوم الجمعة.
ويتوقع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله تعالى، تقلبات جوية شديدة على بعض مناطق المملكة على النحو التالي:
أولًا: عواصف رعدية وهطول أمطار غزيرة تتسبب برياح نشطة مثيرة للأتربة، وانعدام للرؤية الأفقية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وذلك من صباح يوم الخميس المقبل إلى مساء يوم الجمعة على منطقة مكة المكرمة "العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، الجموم، الكامل، خليص، بحرة"، وتمتدّ لتشمل بعض مناطق ومحافظات المملكة "الباحة المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية، القصيم، الشرقية، الرياض، عسير، ويشمل ذلك الحرم المكي الشريف لاحتمالية هطول أمطار غزيرة وتساقط البرد في ظهيرة يوم الجمعة.
ثانيًا: نشاط في الرياح السطحية يتسبب في ارتفاع الأمواج لأكثر من مترين ونصف المتر على "ينبع، جدة، رابغ، الليث، القنفذة"، وذلك من صباح يوم الخميس المقبل إلى مساء يوم الجمعة، وطالب المركز الجهات المعنية بأخذ الحيطة والحذر حيال حركة الملاحة البحرية.
وأشار المركز إلى أن الحالة المطرية تبدأ من مساء يوم غد الأربعاء بأمطار متوسطة على منطقة مكة المكرمة، تشمل سواحلها "جدة، رابغ، الليث، القنفذة".