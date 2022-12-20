"الأرصاد" يحذّر من حالة جوية شديدة تبدأ قوتها من صباح الخميس المقبل

أولًا: عواصف رعدية وهطول أمطار غزيرة تتسبب برياح نشطة مثيرة للأتربة، وانعدام للرؤية الأفقية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وذلك من صباح يوم الخميس المقبل إلى مساء يوم الجمعة على منطقة مكة المكرمة "العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، الجموم، الكامل، خليص، بحرة"، وتمتدّ لتشمل بعض مناطق ومحافظات المملكة "الباحة المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية، القصيم، الشرقية، الرياض، عسير، ويشمل ذلك الحرم المكي الشريف لاحتمالية هطول أمطار غزيرة وتساقط البرد في ظهيرة يوم الجمعة.