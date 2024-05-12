لتأهيلهم مجتمعياً.. "جامعة الأمير محمد بن فهد" تُطلق 10 منح دراسية لخريجي السجون

اتفقت جامعة الأمير محمد بن فهد، مع المديرية العامة للسجون في المنطقة الشرقية، على تقديم 10 منح دراسية لخريجي السجون الذين انتهت محكوميتهم في المنطقة؛ بهدف تأهيلهم لمرحلة جديدة من حياتهم ومساعدتهم ليكونوا أعضاءً فاعلين في المجتمع انطلاقاً من دورها في خدمة المجتمع، وتحقيقاً لأهداف مسؤولياتها الاجتماعية واستمراراً في تنفيذ مبادراتها المتعددة في التعليم المستمر لخدمة كافة شرائح المجتمع.
وتشمل هذه المنح الإعفاء من الرسوم الدراسية، ومكافآت شهرية وتأميناً طبياً مع تأمين السكن والمواصلات لمَن هم من خارج المنطقة.
وقال رئيس الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري؛ إن هذا البرنامج يأتي امتداداً للبرامج التنموية والإنسانية التي أطلقتها الجامعة التي تهدف من خلالها إلى تقديم تعليم نوعي وعصري يتماشى مع معايير الجامعة لهذه الفئات المجتمعية، ويضمن لهم مستقبلًا مميّزاً يسهم في تجاوز المراحل السابقة من حياتهم ويدفعهم بكل عزيمة وإصرار على إكمال مراحل التعليم والعودة للمجتمع كأعضاء فاعلين.
وأكّد الأنصاري؛ أن الجامعة ستستمر في تقديم مثل هذه البرامج المجتمعية، ولن تتردّد في دعم جميع فئات المجتمع، حتى يحظى الجميع بفرص التعليم الأكاديمي، خصوصاً أن هذه الجهود تأتي انطلاقاً من توجيهات رئيس مجلس الأمناء الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، الذي يحرص دائماً على أن تقوم الجامعة بدورها الوطني والمجتمعي.
وقدّم الدكتور الأنصاري؛ شكره الجزيل للأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، على دعمه المبادرات التنموية الهادفة للنهوض بالمجتمع في المنطقة.
كما قدّم شكره وتقديره للأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، على اهتمامه ومتابعته المستمرة لبرامج الجامعة المختلفة، خصوصاً البرامج والمبادرات الإنسانية.