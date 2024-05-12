لتأهيلهم مجتمعياً.. "جامعة الأمير محمد بن فهد" تُطلق 10 منح دراسية لخريجي السجون

وأكّد الأنصاري؛ أن الجامعة ستستمر في تقديم مثل هذه البرامج المجتمعية، ولن تتردّد في دعم جميع فئات المجتمع، حتى يحظى الجميع بفرص التعليم الأكاديمي، خصوصاً أن هذه الجهود تأتي انطلاقاً من توجيهات رئيس مجلس الأمناء الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، الذي يحرص دائماً على أن تقوم الجامعة بدورها الوطني والمجتمعي.