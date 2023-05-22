"المحيميد": إطلاق تسمية الرواق السعودي على توسعة المطاف بالمسجد الحرام مناسبة عزيزة

وأضاف: "الرواق السعودي تتويج لجذور تاريخية مؤصلة وتحفة معمارية متميزة بتصميم هندسي بديع مستمد من عمق العمارة الإسلامية التي انعكست على واجهات مباني المسجد الحرام في أسقفه، وحوائطه، وأعمدته، وتزينت في أبهى الصور من جماليات الفن المعماري المستوحى من العمارة الإسلامية في توسعة المسجد الحرام؛ لتجسّد بذلك التوسعات المتتالية للحرمين الشريفين منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- إلى هذا العهد الزاهر الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله".