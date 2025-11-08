"هالة الروح".. كتاب جديد للكاتبة هالة خرمي

أصدرت دار يسطرون للنشر والتوزيع الكتاب المنتظر “هالة الروح” للكاتبة هالة خرمي، في حدث أدبي يحمل الكثير من الشغف والجمال.
ويأتي هذا الإصدار بعد رحلة من التأمل والكتابة، سطّرت فيها الكاتبة مشاعرها بلغةٍ تفيض بالصدق والعمق، لتمنح القارئ تجربة أدبية وشعرية تلامس الروح وتستحضر الضوء في أكثر لحظات الحياة ظلمة.
ويُعد “هالة الروح” انعكاسًا لذاتٍ تؤمن بأن الكلمة قادرة على الشفاء، وبأن الحروف حين تُكتب من القلب، فإنها تضيء أرواح الآخرين. وقد أكدت دار النشر أن الحفل المرتقب لتدشين الكتاب سيُقام قريبًا في الرياض، وسط حضورٍ من المهتمين بالأدب والإعلام وعدد من الشخصيات الثقافية البارزة.
وأشارت الكاتبة هالة خرمي إلى أن هذا الإصدار يحمل جزءًا من روحها ، قائلة: “كتابي ليس مجرد نصوص، بل هو ترجمة لما شعرت به يومًا، ولما كان بالخيال ولما آمنت أنه يستحق أن يُكتب.”
يُذكر أن دار النشر ستبداء التوزيع الرسمي للكتاب في معرض جدة الدولي للكتاب والذي سيُقام في الفترة من 11 إلى 20 ديسمبر 2025، وأيضآ بالمكتبات المحلية والمنصات الرقمية وهو متوفر في الموقع الرسمي دار يسطرون للنشر والتوزيع .