"هالة الروح".. كتاب جديد للكاتبة هالة خرمي

وأشارت الكاتبة هالة خرمي إلى أن هذا الإصدار يحمل جزءًا من روحها ، قائلة: “كتابي ليس مجرد نصوص، بل هو ترجمة لما شعرت به يومًا، ولما كان بالخيال ولما آمنت أنه يستحق أن يُكتب.”