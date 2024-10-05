محليات

"مكافحة المخدرات" تقبض على شخص بجدة لترويجه 8 كلجم من مادة الحشيش المخدر

"مكافحة المخدرات" تقبض على شخص بجدة لترويجه 8 كلجم من مادة الحشيش المخدر
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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة جدة لترويجه (8) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

النيابة العامة
جدة
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
الحشيش المخدر
أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي

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