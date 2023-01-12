رئيس هيئة الأمر بالمعروف يطلق "مبرور" خلال "إكسبو الحج"

أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ تطبيق "مبرور" ضمن مبادرات الرئاسة العامة في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج".
ويعتبر تطبيق "مبرور" إحدى مبادرات الرئاسة العامة الرقمية لخدمة الحاج والمعتمر بـ15 لغة حيّة، وخدمات متنوعة.
وخلال التدشين أكّد "السند" أن هذا التطبيق يعدّ خدمة متميزة ومنتجًا جديدًا كإحدى الخدمات الرقمية الإلكترونية التي تقدمها الرئاسة العامة لحجاج بيت الله الحرام، وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضمن مبادراتها في مشروع التوعية التفاعلية "مبرور".
وبيّن أن الرئاسة العامة لها مشاركات كبيرة وواضحة في مجال الحج والعمرة والزيارة.
وأضاف: هناك أعمال كبيرة في تطوير هذه المشاركات والأعمال، واستثمار كبير للتقنية في المجال التوعوي والتوجيهي لأعمال الحج والعمرة والزيارة.
وسأل السند، الله تعالى، في ختام كلمته، أن ينفع بهذه الخدمات الرقمية، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء؛ خير الجزاء؛ على ما تلقاه الرئاسة من دعم وتشجيع ومتابعة أعمالها ومبادراتها وفعالياتها.
جدير بالذكر أن إطلاق هذا التطبيق يأتي ضمن منجزات الرئاسة في التحول الإلكتروني، وما حققت فيه من مراحل متقدمة، للوصول إلى خدمات رقمية متكاملة في إطار سعيها لتطوير منظومة عملها الإلكتروني واستثمارها في المجالات التوعوية.