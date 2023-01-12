رئيس هيئة الأمر بالمعروف يطلق "مبرور" خلال "إكسبو الحج"

وسأل السند، الله تعالى، في ختام كلمته، أن ينفع بهذه الخدمات الرقمية، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء؛ خير الجزاء؛ على ما تلقاه الرئاسة من دعم وتشجيع ومتابعة أعمالها ومبادراتها وفعالياتها.