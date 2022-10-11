"الموانئ" تُسجّل ارتفاعاً في مناولة الحاويات بنسبة 9.20% في سبتمبر 2022م

يُذكر أن المبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للموانئ، بعدد 17 مبادرة، بالتزامن مع التبعات العالمية جراء جائحة كورونا أسهمت في دعم المستفيدين من خدمات النقل البحري، ورفع مستوى جودة الخدمات المُقدمة للشركات التجارية والوكلاء الملاحيين، الأمر الذي أسهم في تحقيق أرقامٍ قياسية في إجمالي مناولة الحاويات والبضائع بالموانئ السعودية منذ بداية العام 2022م وحتى نهاية شهر سبتمبر.