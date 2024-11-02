"هيئة الاتصالات" تفوز بجائزتي "MarCom" البلاتينية والذهبية للأعمال الإبداعية

وتوجت الهيئة بالجائزتين عقب منافسة أكثر من 6500 مشارك من مختلف أنحاء العالم، حيث تمنح جوائز MarCom للمشاريع المتميزة في الاتصال والتسويق، وتدار من قبل جمعية محترفي التسويق والاتصال AMCP العالمية، وهي من بين أهم الجوائز الدولية المتخصصة، فيما تمثل الجوائز تكريمًا للمشاريع المتميزة في المجال.