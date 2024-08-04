"القرني": 4 فوائد أساسية للمواطن من تحويل المستشفيات الحكومية إلى شركات أهلية

وفي مقاله "وزارة الصحة.. والتحول الشامل" بصحيفة "المدينة"؛ يقول "القرني": "تجري وزارة الصحة هذه الأيام، ممثّلة في فروعها على مستوى المملكة، إحصائيات صحية لها صلة بالدراسة المتوقع صدورها قريبًا، بتحويل المستشفيات الحكومية إلى شركات أهلية؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، والذي أشار ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، يحفظه الله، في أحد لقاءاته التلفزيونية، قبل بضعة أشهر، أن هذا التحويل بني على رغبة المواطن كونه غير راضٍ عن خدمة المستشفيات الحكومية حاليًّا، وبتحويلها إلى شركات تنافسية ستتحقق المصلحة العامة من جهة، ويحقق رغبة المواطن من جهة ثانية، كما حدث في تحويل خدمة الصيدليات الحكومية إلى صيدليات القطاع الخاص، وتحققت من خلالها المستهدفات التي بني التحويل على أساسها".