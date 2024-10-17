"جيم ولياقة" يحقق إنجازاً غير مسبوق بـ 5000 حلقة

بعد رحلة استمرت سنوات طويلة، وصل برنامج "جيم ولياقة" الذي يعده ويقدمه الإعلامي محمد المقبل عبر (إذاعة يو اف ام) إلى محطة هامة بإنتاجه للحلقة رقم 5000. وخلال هذه الحلقات العديدة، لم يقتصر البرنامج على تقديم معلومات حول الصحة واللياقة، بل أصبح مصدر إلهام للكثيرين لتحسين نمط حياتهم.
واستطاع البرنامج أن يصل إلى قلوب المستمعين، وأن يشجعهم على ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي. كما قدم البرنامج قصص نجاح ملهمة لأشخاص تغيرت حياتهم للأفضل بفضل النصائح التي قدمها البرنامج.
وبهذه المناسبة، جمع الزميل الإعلامي محمد المقبل العديد من الإعلاميين ومشاهير السوشال ميديا والأطباء ورعاة البرنامج. وحضر الاحتفال الأستاذ تركي السالم مدير إذاعة يو اف ام، وقدمه الإعلامي جيلاني الشمراني، وأقيم في مطعم ماتادور برعاية Devote MENA.
وعبر الزميل المقبل عن شكره لجميع الحضور ومشاركتهم في الاحتفال بإنتاج 5000 حلقة من "جيم ولياقة"، وأشار إلى أن هذا الإنجاز الكبير يؤكد الدور الهام الذي تلعبه وسائل الإعلام في نشر الوعي الصحي، وتشجيع المجتمع على اتباع نمط حياة صحي. وقدم المقبل الشكر لفريق عمل البرنامج على جهودهم المخلصة ولكل الرعاة وكذلك لكل المستمعين والمستمعات، مع وعد لهم بتقديم محتوى متنوع وشيق وجذاب على الدوام.