"جيم ولياقة" يحقق إنجازاً غير مسبوق بـ 5000 حلقة

وعبر الزميل المقبل عن شكره لجميع الحضور ومشاركتهم في الاحتفال بإنتاج 5000 حلقة من "جيم ولياقة"، وأشار إلى أن هذا الإنجاز الكبير يؤكد الدور الهام الذي تلعبه وسائل الإعلام في نشر الوعي الصحي، وتشجيع المجتمع على اتباع نمط حياة صحي. وقدم المقبل الشكر لفريق عمل البرنامج على جهودهم المخلصة ولكل الرعاة وكذلك لكل المستمعين والمستمعات، مع وعد لهم بتقديم محتوى متنوع وشيق وجذاب على الدوام.