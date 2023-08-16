"جامعة الجوف" ضمن أفضل 1000 جامعة بالعالم في "تصنيف شنغهاي"

وثمَّن رئيس الجامعة المكلَّف الدكتور محمد الحويطي، الجهودَ المبذولةَ التي أسهمت في تقدم الجامعة في العديد من التصنيفات، موضحًا أن تلك الإنجازات تأتي في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع التعليم من القيادة -أيدها الله- منوهًا بمتابعة وتوجيه أميرِ منطقة الجوف ووزير التعليم.