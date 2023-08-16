"جامعة الجوف" ضمن أفضل 1000 جامعة بالعالم في "تصنيف شنغهاي"

شهد تصنيف شنغهاي العالمي للعام 2023م دخول جامعة الجوف ضمن أفضل 1000 جامعة في العالم محتلة المرتبة الـ901 عالميًّا والـ12 محليًّا، وهو ما يعد امتدادًا لتميز الجامعة في عدد من التصنيفات الدولية المرموقة؛ نظير تميزها في مجال التعليم والبحث العلمي والجودة والاعتماد الأكاديمي.
وثمَّن رئيس الجامعة المكلَّف الدكتور محمد الحويطي، الجهودَ المبذولةَ التي أسهمت في تقدم الجامعة في العديد من التصنيفات، موضحًا أن تلك الإنجازات تأتي في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع التعليم من القيادة -أيدها الله- منوهًا بمتابعة وتوجيه أميرِ منطقة الجوف ووزير التعليم.
وأكد الدكتور الحويطي مضي الجامعة نحو تعزيز هذه المكتسبات والسعي نحو تحقيق مكتسبات أكبر؛ بهدف تحقيق رؤية المملكة 2030 في قطاع التعليم.
يذكر أن الجامعة وتخصصاتها مصنفة في العديد من التصنيفات الدولية مثل التايمز وQS للجامعات العالمية والآسيوية والعربية.