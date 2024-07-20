الجامعة السعودية الإلكترونية تمدّد التقديم على برامج البكالوريوس حتى 19 محرم

وأوضحت الجامعة أن بوابة القبول ستكون متاحة حسب التخصصات المطروحة في فروع الجامعة في الرياض والدمام وجدة والمدينة المنورة والقصيم وحائل وتبوك وينبع والجبيل والأحساء وأبها وجازان ونجران والعلا والقريات، في مجموعة من التخصصات النوعية التي تخدم احتياجات ومتطلبات سوق العمل، وهي: إدارة الأعمال - التجارة الإلكترونية - المحاسبة - المالية - تقنية المعلومات - علوم الحاسب - علوم البيانات - الصحة العامة - المعلوماتية الصحية - اللغة الإنجليزية والترجمة - القانون - الإعلام الرقمي، وتختلف التخصصات المتاحة حسب الفرع، كما حرصت الجامعة على تنوع البرامج المطروحة التي جاءت وفق متطلبات واحتياجات سوق العمل بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، من أجل إعداد خريجين مؤهلين علمياً ومهارياً.