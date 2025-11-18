ولي العهد والرئيس الأميركي يلتقطان صورة تذكارية في البيت الأبيض قبل التوجّه إلى المكتب البيضاوي

التُقطت اليوم صورة تذكارية جمعت صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، والرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، وذلك قبل توجههما إلى المكتب البيضاوي لعقد اجتماع ثنائي.
وظهر سمو ولي العهد والرئيس ترمب وهما يسيران معًا داخل أروقة البيت الأبيض في طريقهما إلى المكتب البيضاوي، حيث من المقرر أن يبحث الجانبان عددًا من الملفات المشتركة، وفي مقدمتها التعاون السياسي والاقتصادي والدفاعي بين البلدين.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، ومواصلة التنسيق القائم بين القيادتين في القضايا الإقليمية والدولية.