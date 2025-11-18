ولي العهد والرئيس الأميركي يلتقطان صورة تذكارية في البيت الأبيض قبل التوجّه إلى المكتب البيضاوي

وظهر سمو ولي العهد والرئيس ترمب وهما يسيران معًا داخل أروقة البيت الأبيض في طريقهما إلى المكتب البيضاوي، حيث من المقرر أن يبحث الجانبان عددًا من الملفات المشتركة، وفي مقدمتها التعاون السياسي والاقتصادي والدفاعي بين البلدين.