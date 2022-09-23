"الوطني للفعاليات" يعيد ذكريات الوطن بصوت الفنان محمد عبده.. تابع التفاصيل

ومنذ أن اعتلى الفنان محمد عبده مسرح التلفزيون عام 1961م ليصدح بأول أغانيه الوطنية؛ كان المجتمع ببساطته يعيش فعالياته، ويكتب بداياته، ويرسم طموحاته، وفي كل مناسبة وطنية يتجدد معها حضور محمد عبده كان الجميع على موعد مع الإنجاز والتنمية، حيث تنقل لنا مشاهد الفيديو فعاليات الزمن الجميل داخل بيوت الطين، والحارات القديمة، والألعاب الشعبية، والسينما، ومظاهر الفرح العفوي في البراري والمتنزهات والشواطئ، ثم يتواصل عرض المشاهد التي نعيشها اليوم من الفعاليات الترفيهية، والمهرجانات الوطنية، والسباقات العالمية.