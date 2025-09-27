"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق.. و44° مئوية الأعلى في مكة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم الأحد، حيث تستمر فرص هطول الأمطار الرعدية الخفيفة إلى المتوسطة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، بينما تتشكل السحب الرعدية على أجزاء من المدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض، في حين تبقى الفرصة مهيأة لتكون الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية.
وتشهد مكة المكرمة تسجيل أعلى درجة حرارة عظمى بواقع 44 درجة مئوية، تليها المدينة المنورة بـ41 درجة، فيما تنخفض درجات الحرارة في أبها والباحة إلى ما بين 28 و29 درجة مئوية مع احتمالية مرتفعة لهطول الأمطار. أما جازان فتسجل 37 درجة مئوية مع رطوبة عالية بلغت 85%، في حين استقرت الأجواء في تبوك وعرعر وحائل وسكاكا عند 35 درجة مئوية.
وعن حالة البحر الأحمر، أوضح المركز أن الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة تصل إلى 40 كيلومترًا في الساعة وقد تتجاوز 50 مع تكون السحب الممطرة على الأجزاء الجنوبية، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومترين ويصبح مائجًا أحيانًا. أما الخليج العربي فيشهد رياحًا شمالية غربية بسرعة تصل إلى 40 كيلومترًا في الساعة، وارتفاعًا للأمواج من نصف متر إلى متر ونصف، مع حالة بحر تتراوح بين خفيف إلى متوسط الموج.
ودعا المركز الجميع إلى متابعة نشراته الجوية أولًا بأول عبر منصاته الرسمية، والالتزام بتعليمات السلامة أثناء هطول الأمطار أو تشكل الضباب، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.