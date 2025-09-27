"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق.. و44° مئوية الأعلى في مكة

وعن حالة البحر الأحمر، أوضح المركز أن الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة تصل إلى 40 كيلومترًا في الساعة وقد تتجاوز 50 مع تكون السحب الممطرة على الأجزاء الجنوبية، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومترين ويصبح مائجًا أحيانًا. أما الخليج العربي فيشهد رياحًا شمالية غربية بسرعة تصل إلى 40 كيلومترًا في الساعة، وارتفاعًا للأمواج من نصف متر إلى متر ونصف، مع حالة بحر تتراوح بين خفيف إلى متوسط الموج.