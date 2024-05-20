"الزهراني": "الأمن" من أجلِّ النعم.. فشكرًا لرجال الأمن في وطننا

وفي مقاله "الأمن و(رجاله)!" بصحيفة "المدينة"، يقول "الزهراني": "تأتي نعمة (الأمن) من أجلّ النعم، حيث الأمن (حياةٌ)، ولا حياة من دون (أمن)، وهي نعمةٌ من عاش في (أكنافها) قد يغيب عنه قدرها، ويتجاوز بسبب استغراقه في مضمار مشاغل الحياة شكرها، ثمّ لا يثمّن عظمها، وكونها (تاج) النعم إلّا من تجرّع ألم فقدها.. حقيقةً يثبتها التّاريخ في مجريات أزمانه، وأحوال أحداثه، وتقلّباته، وبما يثبت أنّ (الأمن) نعمةٌ (ذات أنفةٍ)، إذا رحلت لا تعود، وهي حقيقةٌ (يجب) أن يتوقّف عندها كل من يستصغرها، ومن لا يُنزلها قدرها، ويحفظ لها في (زحام) النعم منزلتها".