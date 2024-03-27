"اللجان الزكوية" تُحَدّث مجموعة المبادئ الجمركية المستخرجة من قرارات لجان الاستئناف

ويأتي نشر هذه المبادئ امتدادًا لسلسلة مجموعة المبادئ القضائية التي تنشرها الأمانة العامة؛ بهدف نشر الوعي وإطلاع المختصين والمهتمين على ما استقر عليه قضاء تلك اللجان من مبادئ؛ مما يسهم في إيجاد مرجعية شاملة لأعضاء الدوائر والباحثين في الأمانة العامة، والمتعاملين والمهتمين.