التوقيع على اتفاق تعاون استثماري بين شركتي "العثيم للاستثمار" و"ليدار" لإنشاء 10 أبراج توفر أكثر من 600 وحدة سكنية

وأشار ابن عميره إلى أن الأرض التي ستتم تطويرها بواسطة شركة "ليدار" ضمن المشروع المتكامل "العثيم بارك" الذي ستنفذه شركة العثيم للاستثمار في مدينة الدمام، والذي يقام على مساحة 224 ألف متر مربع، ويحتوي على مركز تجاري حديث وفندق عالمي وأبراج سكنية، وتتميز بموقعها الاستراتيجي في مدينة الدمام بوقوعها على أهم الطرق، وقربها من مراكز الخدمات الحيوية بالمدينة.