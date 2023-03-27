التوقيع على اتفاق تعاون استثماري بين شركتي "العثيم للاستثمار" و"ليدار" لإنشاء 10 أبراج توفر أكثر من 600 وحدة سكنية

أعلنت شركة عبدالله العثيم للاستثمار توقيع عقد استثمار وتطوير عقاري مع شركة "ليدار" لتطوير الأرض التي تمتلكها الشركة في مدينة الدمام على تقاطع طريقي الملك فهد شمالًا وربيعة بن خويلد غربًا بمساحة (20.000) عشرين ألف متر مربع؛ لتطوير وتسويق 10 أبراج سكنية تستوعب أكثر من 600 وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى 500 مليون ريال، وفق جدول زمني لتنفيذ كل الأعمال الفنية والإنشائية حتى انتهاء المشروع.
وقّع الاتفاق من قبل "العثيم للاستثمار" مشعل بن عميره الرئيس التنفيذي، ومن جانب "ليدار" أحمد السحيم الرئيس التنفيذي، بحضور عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة العثيم للاستثمار، ومحمد عبدالله العثيم رئيس مجلس إدارة شركة "ليدار".
وقال مشعل بن عميره: إن الاتفاق مع شركة "ليدار" يأتي في إطار استراتيجية الشركة التوسعية وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الشركات الوطنية؛ لتقديم المشاريع التنموية الجاذبة؛ دعمًا لبرامج جودة الحياة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، والتي تتبنى نموذجًا تحوليًا مثاليًا يتطلب مشاريع عملاقة تواكب هذا التحول.
وأشار ابن عميره إلى أن الأرض التي ستتم تطويرها بواسطة شركة "ليدار" ضمن المشروع المتكامل "العثيم بارك" الذي ستنفذه شركة العثيم للاستثمار في مدينة الدمام، والذي يقام على مساحة 224 ألف متر مربع، ويحتوي على مركز تجاري حديث وفندق عالمي وأبراج سكنية، وتتميز بموقعها الاستراتيجي في مدينة الدمام بوقوعها على أهم الطرق، وقربها من مراكز الخدمات الحيوية بالمدينة.
ومن جانبه، أكد أحمد السحيم الرئيس التنفيذي لشركة "ليدار" أن توقيع الاتفاقية مع شركة عبدالله العثيم للاستثمار لتطوير واستثمار وإنشاء مجموعة من الأبراج السكنية الاستثمارية في أحد أهم المواقع الاستثمارية بمدينة الدمام تعد واحدة من أهم الصفقات العقارية للشركة خلال العام الحالي 2023، وتمثل إضافة مهمة لمشاريع الشركة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري.
وقال "السحيم": إن "ليدار" ستشرع في التنفيذ لإنشاء الأبراج السكنية بأسلوب جديد ومبتكر يمثل إضافة للنهضة العمرانية بمدينة الدمام من واقع للأهمية الاستثمارية والاقتصادية للموقع.
وستعمل شركة "ليدار" على أن تصبح الأبراج أنموذجًا في المنطقة الشرقية من حيث التطوير والتأهيل وفق أفضل المواصفات.
يُذكر أن شركة عبدالله العثيم للاستثمار بدأت في تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروعها المتكامل "العثيم بارك" بمدينة الدمام، والذي تصل استثماراته إلى أكثر من 1.5 مليار ريال.
وتعد شركة "ليدار" إحدى الشركات الرائدة في المملكة، وتحظى بالموثوقية؛ لتقديمها خدمات وفق أفضل المعايير في مجال التطوير العقاري والاستثمار المالي.