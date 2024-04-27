مرصد إماراتي يشارك في تأكيد اكتشاف كويكب مر بالقرب من الأرض

شارك مرصد الختم الفلكي بتأكيد اكتشاف كويكب مر على مقربة كبيرة من الأرض، رقمه المبدئي (A1163wo)، وقد اكتشف هذا الكويكب يوم أمس الجمعة 26 أبريل في الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت الإمارات، من قبل مرصد أطلس (ATLAS)، وهو مرصد روبوتي قطره 50 سم، ومن أهدافه اكتشاف الكويكبات التي قد تشكل خطرًا على الأرض، وهو مشروع تموله وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" وتديره جامعة "أريزونا" في الولايات المتحدة، ويقع في ولاية "هاواي" في أقصى غرب الولايات المتحدة.
وأوضح المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي في بيانٍ أورده لـ "سبق" أنه "وعند بداية اكتشافه وبسبب قلة الأرصاد فإن مقدار الدقة في تحديد مداره كانت منخفضة جدًا، لدرجة أن موقعه في السماء كان يحتوي على خطأ بمقدار ربع درجة، وبعد إعلان الاكتشاف بثمانية ساعات، وجه مرصد الختم الفلكي تلسكوبه الرئيسي بقطر 35 سم نحو موقع الكويكب لإجراء أرصاد قياسية له لتنقيح مداره وزيادة الدقة في موقعة، وتزامن ذلك من قيام مرصد آخر في "هنجاريا" بنفس المهمة".
وقال: "وبعد إجراء الأرصاد أرسلت النتائج إلى الاتحاد الفلكي الدولي، وتم فورًا تنقيح المدار وازدادت دقة تحديد موقع الكويكب إلى 0.0012 درجة فقط، وأمكن تحديد مساره بشكلٍ دقيق، وتبين أن قطره 25 مترًا، وأنه مر بالقرب من الأرض صباح يوم الجمعة 26 إبريل في الساعة 01:40 بتوقيت غرينتش، وكان على مسافة تبلغ أقل من نصف بعد القمر عن الأرض، وتحديدًا مر على بعد 163 ألف كم من الأرض فقط. وكان يلمع وقت مروره بالقدر 16، ويسير بسرعة 12 كيلومترًا في الثانية الواحدة، وكان يتحرك ظاهرياً بسرعة 38 دقيقة قوسية في الساعة، وهي أسرع بقليل من سرعة القمر الظاهرية".
وأضاف: "تعتبر هذه الأرصاد في غاية الأهمية، لأنها تبين مسار الكويكبات الجديدة، وتحدد مدى خطورتها على الأرض واحتمالية اصطدامها بها، ولذلك تولي المراصد العالمية اهتمامًا كبيرًا بهذا النوع من الأرصاد، وقد بدأ مرصد الختم الفلكي المشاركة في برنامج عالمي لحماية الأرض منذ أكثر من سنة، وتم خلال هذه الفترة المشاركة في تأكيد اكتشاف أكثر من 30 كويكبًا ومذنبًا".
ويظهر في الفيديو المرفق الكويكب (A1163wo)، كما تم تصويره من مرصد الختم الفلكي، ويظهر على هيئة نقطة تتحرك بين النجوم.