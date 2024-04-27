مرصد إماراتي يشارك في تأكيد اكتشاف كويكب مر بالقرب من الأرض

وقال: "وبعد إجراء الأرصاد أرسلت النتائج إلى الاتحاد الفلكي الدولي، وتم فورًا تنقيح المدار وازدادت دقة تحديد موقع الكويكب إلى 0.0012 درجة فقط، وأمكن تحديد مساره بشكلٍ دقيق، وتبين أن قطره 25 مترًا، وأنه مر بالقرب من الأرض صباح يوم الجمعة 26 إبريل في الساعة 01:40 بتوقيت غرينتش، وكان على مسافة تبلغ أقل من نصف بعد القمر عن الأرض، وتحديدًا مر على بعد 163 ألف كم من الأرض فقط. وكان يلمع وقت مروره بالقدر 16، ويسير بسرعة 12 كيلومترًا في الثانية الواحدة، وكان يتحرك ظاهرياً بسرعة 38 دقيقة قوسية في الساعة، وهي أسرع بقليل من سرعة القمر الظاهرية".