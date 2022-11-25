"الراجحي" يطلق النسخة الثانية من مبادرة "تطوع بخبرتك"

وتحظى المبادرة بمشاركة الوزراء، والخبراء والمختصين من قيادات الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية في العمل التطوعي، من خلال تطوعهم بخبراتهم في تقديم ورش العمل التدريبية، واللقاءات الجماهيرية، والاستشارات الفردية، والجلسات الحوارية في عدد من التخصصات بحسب خبرة كل متطوع مشارك.