بالفيديو.. طفلة متطوعة تحظى باهتمام سفير خادم الحرمين لدى اليمن: فخورين فيك يا بطلة

"فخورين فيك يا بطلة".. بهذه العبارة حفّز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (محمد بن سعيد آل جابر)، طفلة متطوعة في الهلال الأحمر السعودي ضمن برنامج "معالي المحافظ"، والذي يهتم بنشر ثقافة الإسعافات الأولية والتدريب على أهم الإسعافات الأولية للفئة العمرية ما بين 8- 14 عاماً من البنين والبنات.
وعبرت الطفلة وئام كريري لـ"سبق" عن سعادتها الكبيرة بالتطوع وتطبيق ما تعلمته في البرنامج واستعدادها لحفظ الأرواح.
وتجول السفير آل جابر في معرض منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث وتجول في أركان المعرض.
وحظي المعرض المصاحب الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على هامش أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث بحضور لافت من قبل الزوار, بمشاركة أكثر من 26 جناحاً من المنظمات المحلية والخليجية والعربية والدولية الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الأممية العاملة في الحقل الإنساني للمهتمين بالأعمال الإنسانية من مختلف أطياف المجتمع الدولي.
ويهدف المعرض إلى إبراز جهود الإغاثات الغذائية والدوائية ودعم المتضررين ومساعدتهم بمختلف الأعمال الإنسانية وتنسيق الجهود بين المنظمات وتنمية العمل التطوعي للشباب بمشاركة عديد المنظمات الإغاثية والإنسانية والتنموية التي تمثل العديد من مختلف الدول، وأبرزها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب, والهلال الأحمر السعودي.
وقدم جناح "حياة بلا ألغام"، عرضاً مرئياً عن مشروع "مسام" لنزع الألغام عن الأراضي اليمنية ومواجهة التحديات لإزالة الألغام في المحافظات والمديريات لتطهير الأراضي وإعادتها صالحة للحياة.
يذكر أن برنامج "معالي المحافظ"، الذي أطلقته هيئة الهلال الأحمر السعودي يهتم بنشر ثقافة الإسعافات الأولية والتدريب على أهم الإسعافات الأولية للفئة العمرية ما بين 8 – 14 عاماً من البنين والبنات.
ويتضمن البرنامج تدريب الأطفال على إتقان مهارات الإسعافات الأولية، من خلال تدريبهم على أهم مبادئ الإسعافات والإنعاش القلبي الرئوي وحالات الاختناق وانسداد مجرى الهواء، بالإضافة إلى إسعافات الإصابات الأكثر شيوعاً مثل الكسور، والنزيف، والحروق، إلى جانب التدريب على إسعاف الحالات الطارئة مثل حالات الصرع والربو، وطريقة تقييم الحالات الإسعافية وطلب المساعدة الفورية عن طريق الاتصال على الرقم 997.
وكذلك تعريف المشاركين على مجالات التطوع في الهيئة، والمبادئ الأساسية السبعة للحركة الدولية للاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وتقديم دورات عن مهارات الإلقاء والخطابة على يد نخبة من المدربين المتخصصين في تطوير الذات للأطفال، ويهدف البرنامج لإعداد الأطفال المشاركين كمدربين على الإسعافات الأولية ليتمكنوا من تدريب أقرانهم بالمدارس، والتطوع للمشاركة في أعمال الهيئة التطوعية، وتمثيل المملكة في المحافل والمشاركات الدولية.