بالفيديو.. طفلة متطوعة تحظى باهتمام سفير خادم الحرمين لدى اليمن: فخورين فيك يا بطلة

وكذلك تعريف المشاركين على مجالات التطوع في الهيئة، والمبادئ الأساسية السبعة للحركة الدولية للاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وتقديم دورات عن مهارات الإلقاء والخطابة على يد نخبة من المدربين المتخصصين في تطوير الذات للأطفال، ويهدف البرنامج لإعداد الأطفال المشاركين كمدربين على الإسعافات الأولية ليتمكنوا من تدريب أقرانهم بالمدارس، والتطوع للمشاركة في أعمال الهيئة التطوعية، وتمثيل المملكة في المحافل والمشاركات الدولية.