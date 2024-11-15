"إغاثي الملك سلمان" يسلّم دفعة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتسليم دفعة جديدة من المساعدات الإغاثية البرية للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في محافظة المفرق، تمهيدًا لإرسالها للشعب الفلسطيني في قطاع غزة عبر المنافذ البرية الأردنية، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.