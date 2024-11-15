"إغاثي الملك سلمان" يسلّم دفعة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتسليم دفعة جديدة من المساعدات الإغاثية البرية للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في محافظة المفرق، تمهيدًا لإرسالها للشعب الفلسطيني في قطاع غزة عبر المنافذ البرية الأردنية، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وتحتوي المساعدات المؤلفة من 30 شاحنة على 10.560 حقيبة إيوائية من المواد الأساسية.
ويأتي ذلك امتدادًا لحرص حكومة المملكة العربية السعودية على إيصال المساعدات العاجلة للمناطق المتضررة في قطاع غزة بمختلف الأساليب والطرق الممكنة، وامتدادًا للجهود المقدمة من المملكة؛ لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.