جمعية "الادخار" بالشرقية تطلق برنامج "مليونير" مستهدفًا 2000 طفل

أطلقت جمعية الادخار بالمنطقة الشرقية، برنامج "مليونير"، الذي يستهدف 2000 طفل لتعزيز ثقافة الادخار والوعي المالي لديهم بالتعاون مع مبادرة "الشرقية تبدع"، وبرعاية فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، وبحضور المساعد لقطاع التنمية في فرع الوزارة مستور الشهراني، في مركز سايتك بالخبر.
جاء ذلك ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مبادرة "الشرقية تبدع"؛ حيث تنظم العديد من البرامج التثقيفية والتوعوية بالتعاون مع شركاء من مختلف القطاعات.
وأشار المدير التنفيذي لجمعية الادخار، فهد الفهيد، في كلمته إلى جهود الجمعية في رفع الوعي المالي بين جميع شرائح المجتمع؛ مؤكدًا أن الشراكة مع مبادرة "الشرقية تبدع" تهدف إلى تحقيق الأهداف المشتركة في تحسين السلوكيات المالية.
وذكر "الفهيد" أن الجمعية، التي تأسست في عام 2022م، حصلت على الموافقة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ومن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوسيع نشاطها، ليشمل جميع مناطق المملكة.
بدوره، قدّم مدير البرنامج حكيم اليوسف شرحًا مفصلًا عن أهداف برنامج "مليونير"، الذي يمتد على مدى خمسة أيام، ويهدف إلى تمكين الأطفال من جيل المستقبل عبر تزويدهم بمهارات مالية وإرساء ثقافة الادخار وترشيد الإنفاق؛ حيث يمر الطفل بتسع منصات تثقيفية وتوعوية وترفيهية، وينتهي بقسم الإهداء الذي يستهدف استيعاب الطفل لمفهوم الادخار المالي.