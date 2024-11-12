جمعية "الادخار" بالشرقية تطلق برنامج "مليونير" مستهدفًا 2000 طفل

بدوره، قدّم مدير البرنامج حكيم اليوسف شرحًا مفصلًا عن أهداف برنامج "مليونير"، الذي يمتد على مدى خمسة أيام، ويهدف إلى تمكين الأطفال من جيل المستقبل عبر تزويدهم بمهارات مالية وإرساء ثقافة الادخار وترشيد الإنفاق؛ حيث يمر الطفل بتسع منصات تثقيفية وتوعوية وترفيهية، وينتهي بقسم الإهداء الذي يستهدف استيعاب الطفل لمفهوم الادخار المالي.