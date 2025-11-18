أمير تبوك يرعى حفل تخريج 372 متدربًا من برامج البورد والدبلومات الصحية لعام 2025

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، اليوم، حفل تخريج 372 متدربًا من برامج البورد السعودي والدبلومات الصحية والطبية ودبلومات التمريض للعام 2024–2025م، وذلك بفندق جراند ميلينيوم في مدينة تبوك.
وفور وصول سموّه عُزف السلام الملكي، ثم انطلق الحفل الخطابي المُعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها عرض مرئي استعرض جهود الشؤون الأكاديمية والتدريب والأبحاث في القطاع الصحي بالمنطقة، وما تحقق من تطوير في بيئة التدريب والمحاكاة، وبرامج الإيفاد الداخلي والخارجي، والدبلومات والبرامج المهنية المرتبطة بالاحتياج الفعلي للمنشآت الصحية، وصولًا إلى صناعة مخرجات بشرية مؤهلة تجسّد رؤية التجمع في بناء نموذج صحي متقدم يعتمد على جودة التعليم وعمق التدريب وكفاءة الممارس، بما يعزز قدرة منظومة الرعاية الصحية في المنطقة على تقديم خدمات أكثر جودة واستدامة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
بعد ذلك، ألقى رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشمالي الصحي المهندس عبدالله بن إبراهيم الرخيص كلمةً نوّه فيها برعاية سمو أمير المنطقة واهتمامه المستمر بتأهيل الكوادر الوطنية، مؤكدًا أن دعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – أسهم في تمكين الكفاءات الصحية وتعزيز جودة الخدمات المقدَّمة للمواطنين. واستعرض المهندس الرخيص أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، ومنها خدمة أكثر من مليون مستفيد في المنطقة، وحصول التجمع على الاعتماد المؤسسي لـ 24 برنامجًا تدريبيًا، وتخريج أكثر من 372 خريجًا من برامج البورد والدبلومات، إلى جانب تطوير وتشغيل مركزين صحيين في حيي المصيف والورود، وتفعيل 40 سريرًا لأول مرة في مستشفى الملك فهد التخصصي في تخصصات القلب والجراحة والباطنة، وتجهيز مركز القدم السكري، وتدشين المبنى الإداري للتجمع، وإطلاق خدمة مركز الاتصال الموحد على مدار الساعة كأول خدمة من نوعها في تجمعات الشمال الصحية، إضافة إلى خطة تطوير شاملة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الصحية.
بعدها أدى الخريجون القسم المهني، مجددين التزامهم بخدمة المرضى والمحافظة على أخلاقيات الممارسة الصحية، وسط حضورٍ من القيادات الصحية وأهالي الخريجين الذين شاركوا أبناءهم وبناتهم فرحة هذا الإنجاز.
ثم انطلقت مسيرة الخريجين من مختلف البرامج والتخصصات الطبية، التي شملت: الجراحة العامة، وطب الباطنة، وطب النفس، وطب الأسرة، والنساء والولادة، والطب الوقائي، وتقويم الأسنان، وأسنان الأطفال، والاستعاضة السنية، وجذور وعصب الأسنان، والأسنان العام المتقدم، وتمريض الطوارئ، وفني رعاية مرضى، وفني كوارث، وفني تجبير، ومساعد طبيب أسنان.
وفي الختام، التقطت الصور الجماعية لسموّه مع الخريجين في لحظةٍ جسّدت فرحة التخرج واعتزاز الجميع بما تحقق.
وأدلى سمو أمير منطقة تبوك بتصريح صحفي قال فيه:
"إن هذا اليوم يجسّد أحد أيام السعادة والفخر، بتخريج أبنائنا وبناتنا من الأطباء والطبيبات في أحد أهم وأدق التخصصات، وهو إنجاز يبعث على الاعتزاز للجميع. ونحمد الله على ما نراه اليوم من تزايد أعداد الكفاءات الوطنية المؤهلة في مختلف مناطق المملكة، مما يعكس ما تحظى به من دعم ورعاية مستمرة."
ورفع سموه التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وللشعب السعودي كافة، ولوزير الصحة، على الجهود الكبيرة المبذولة للارتقاء بالقطاع الصحي، مؤكدًا حرصه المستمر على تطوير الخدمات الصحية في منطقة تبوك لتكون في أعلى مستويات الجودة.
وفي ختام تصريحه، سأل سموه الله العلي القدير أن يديم على الوطن نعمة الأمن والصحة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة – أيدها الله.