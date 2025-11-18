أمير تبوك يرعى حفل تخريج 372 متدربًا من برامج البورد والدبلومات الصحية لعام 2025

بعد ذلك، ألقى رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشمالي الصحي المهندس عبدالله بن إبراهيم الرخيص كلمةً نوّه فيها برعاية سمو أمير المنطقة واهتمامه المستمر بتأهيل الكوادر الوطنية، مؤكدًا أن دعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – أسهم في تمكين الكفاءات الصحية وتعزيز جودة الخدمات المقدَّمة للمواطنين. واستعرض المهندس الرخيص أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، ومنها خدمة أكثر من مليون مستفيد في المنطقة، وحصول التجمع على الاعتماد المؤسسي لـ 24 برنامجًا تدريبيًا، وتخريج أكثر من 372 خريجًا من برامج البورد والدبلومات، إلى جانب تطوير وتشغيل مركزين صحيين في حيي المصيف والورود، وتفعيل 40 سريرًا لأول مرة في مستشفى الملك فهد التخصصي في تخصصات القلب والجراحة والباطنة، وتجهيز مركز القدم السكري، وتدشين المبنى الإداري للتجمع، وإطلاق خدمة مركز الاتصال الموحد على مدار الساعة كأول خدمة من نوعها في تجمعات الشمال الصحية، إضافة إلى خطة تطوير شاملة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الصحية.