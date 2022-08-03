"الموارد البشرية " تُطلق "جائزة العمل" لمنشآت القطاع الخاص

وتشمل الجائزة في نسختها الثانية 3 مسارات رئيسة، وهي: "مسار التوطين"، و"مسار بيئة العمل"، و"مسار المهارات والتدريب" ويتفرع منها 24 جائزة، حيث تم اختيار هذه المجالات لأهميتها الإستراتيجية، للإسهام في تحفيز التوطين وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، إضافة إلى رفع وعي المنشآت وتحفيزهم للالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل المميزة بما يحقق التنافسية وتشجيع القوى العاملة للعمل في منشآت القطاع الخاص، وتحفيز المنشآت للاستثمار بتنمية وتطوير كوادرها البشرية الوطنية وزيادة معدل استدامة الموظفين وتعزيز تطورهم الوظيفي.