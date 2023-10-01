"القهوة" رمز الضيافة العربية.. تتعدَّد أساليب التقديم و"المزاج" واحد

أما عن تقاليد بلاد الشام في شرب القهوة فقد اختلفت عن أقرانها من الدول العربية؛ إذ إن لديها عادة يطلق عليها "أهلاً وسهلا والله معكم"، وهي عادة تقديم القهوة مرتين للضيوف، مرة في أول الجلسة، والأخرى في آخرها. كما يعشق أهالي بلاد الشام تناول القهوة صباحًا على أنغام فيروز. وتدخل القهوة ضمن تقاليد طلب الزواج، وهي عادة قديمة، تتمثل في امتناع أهل العريس عن تناول القهوة حتى يتم الرد على طلبهم من أهل العروس؛ ليعودوا من جديد لشرب القهوة، وهنا يكون الرد بالوفاق بين الطرفين.