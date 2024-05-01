بالصور .. "قطاف 19" يسجل رقمًا قياسيًا لزوار مهرجان الورد بمنتزه الردف

سجلت بوابات منتزه الردف بالطائف، أكبر نسبة دخول للمنتزه من الزوار القادمين من مختلف مناطق المملكة "خلال 4 أيام" لفعاليّات مهرجان الورد الطائفي 19 التي تُقام برعاية محافظ الطائف سعود بن نهار آل سعود.
وقد وجّه أمين الطائف المهندس عبدالله الزايدي فرق العمل بالمهرجان بتذليل كل العقبات أمام الزوار والتسهيل عليهم حتى يستمتعوا بالأنشطة والبرامج التي تنفذها الأمانة مع الشركاء.
وتفقد الأمين المنتزه واطلع على مستوى الإقبال على الفعاليّات والتي جذبت الزوار، وشملت أركان التراث الشعبي والأسر المنتجة والحرفيين والحرفيات وأجنحة معرض المدارس الحكومية المشاركة في مبنى البيئة والإنسان لتعليم الطائف، والمحال والأكشاك المخصصة لمزارعي الورد ومنتجاته التي نفذتها الجمعية التعاونية للورد الطائفي حيث تعد هي المنظمة لمهرجان الورد لهذا العام.
كما استحوذت سجادة الزهور والورود في المنتزه والمشتل الزراعي وحديقة الطيور، ومسرح الأسرة والطفل وفقرات النافورة التفاعلية وعروض الليزر ونافورة اللهب على نسبة كبيرة من الجمهور الزائر من كل مناطق المملكة.
وأسهمت مشاركة الجهات الحكومية في إقامة مسابقة تلوين رسوم مع توزيع الجوائز على المشاركين الفائزين وهدايا للمشاركين بالفقرات المسرحية.
ولقيت أكشاك عرض منتجات الورد المخصصة لمزارعي الورد الطائفي إقبالاً كثيفًا من الزوار لشراء الورد الطائفي الغض ومنتجاته العطرية المختلفة، مما يشكل دعمًا مهمًا لهذا المنتج الزراعي المميز الذي تشتهر به المحافظة، وترافق الإقبال مع عرض حي لتقطير دهن وماء الورد العطري بالطريقة التقليدية التي مازالت تستخدمها المعامل المحيطة ببساتين الورد بالمرتفعات حتى الآن.
ولوحظ الإقبال على المأكولات الشعبية في أركان للأسر المنتجة، بالإضافة إلى المنتجات الحرفية التي تميزت بدقة صنعها من قِبل الحرفيين والحرفيات، والألعاب التراثية القديمة.
وأوضحت الأمانة أنها وزعت أكثر من أربعة آلاف شتلة وباقة للزهور والورود على الزوار، وستستمر في توزيع الشتلات الزراعية مجانًا طوال أيام المهرجان، كما وزعت على زوار معرضها المطويات والكتيبات التعريفية بطرق الاهتمام بالشجرة وزراعة الحدائق المنزلية ورعاية نباتات الظل وتشجيع النشء على الحفاظ على الأشجار.
وأشادت بدور الشركاء الاستراتيجيين للأمانة في المهرجان "شركة الاتصالات السعودية"، التي دعمت المهرجان وأضافت أبراجًا جديدة لتقوية الشبكة في الموقع، ومساندة جهود التنظيم والإعداد. وكذلك التجمع الصحي بالطائف لإطلاقه أكثر من 20 مبادرة صحية وعربات كشف للزوار، وكذلك جامعة الطائف لمشاركتها في ندوتين على المسرح المفتوح بالمنتزه، وأيضًا بنك الدم المركزي، وإدارة تعليم الطائف، ومتطوعي الهلال الأحمر الذين يجوبون المنتزه ويتابعون الحالة الصحية للزوار وجمعية مراكز الأحياء والقطاع غير الربحي.