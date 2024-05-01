بالصور .. "قطاف 19" يسجل رقمًا قياسيًا لزوار مهرجان الورد بمنتزه الردف

وأشادت بدور الشركاء الاستراتيجيين للأمانة في المهرجان "شركة الاتصالات السعودية"، التي دعمت المهرجان وأضافت أبراجًا جديدة لتقوية الشبكة في الموقع، ومساندة جهود التنظيم والإعداد. وكذلك التجمع الصحي بالطائف لإطلاقه أكثر من 20 مبادرة صحية وعربات كشف للزوار، وكذلك جامعة الطائف لمشاركتها في ندوتين على المسرح المفتوح بالمنتزه، وأيضًا بنك الدم المركزي، وإدارة تعليم الطائف، ومتطوعي الهلال الأحمر الذين يجوبون المنتزه ويتابعون الحالة الصحية للزوار وجمعية مراكز الأحياء والقطاع غير الربحي.