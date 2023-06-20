"القفاري" و"الماضي" يتصدران شوطي حيران الحمر بمهرجان "جادة الإبل" بتبوك

وجاءت النتائج في فئة بكار حيران، بخطف المشارك نادر صالح القفاري المركز الأول بالفردية "مطوفة"، فيما جاء في المركز الثاني المشارك أحمد شامان المطيري بالفردية "موقفة"، وحصل على المركز الثالث المشارك بدر مزيد العتيبي بالفردية "لوهيب"، وجاء في المركز الرابع المشارك تركي حمد الشرافي بالفردية "جادة النواميس"، وفي المركز الخامس جاء المشارك نافل حطاب السبيعي بالفردية "الذاهلية".