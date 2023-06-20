"القفاري" و"الماضي" يتصدران شوطي حيران الحمر بمهرجان "جادة الإبل" بتبوك

أعلنت لجنة التحكيم النهائي، مساء اليوم، نتائج الفائزين في شوطي (بكار - قعدان) لفئة حيران للون الحمر.
وجاءت النتائج في فئة بكار حيران، بخطف المشارك نادر صالح القفاري المركز الأول بالفردية "مطوفة"، فيما جاء في المركز الثاني المشارك أحمد شامان المطيري بالفردية "موقفة"، وحصل على المركز الثالث المشارك بدر مزيد العتيبي بالفردية "لوهيب"، وجاء في المركز الرابع المشارك تركي حمد الشرافي بالفردية "جادة النواميس"، وفي المركز الخامس جاء المشارك نافل حطاب السبيعي بالفردية "الذاهلية".
وفي شوط حيران قعدان، حقق المركز الأول المشارك فوزان حمد الماضي بالقعود "الدرع"، وحصل على المركز الثاني المشارك راجس محمد الدوسري بالقعود "عراك"، وجاء في المركز الثالث المشارك مرزوق راضي الشمري بالقعود "لزاز"، وفي المركز الرابع جاء المشارك نواف خليفة العتيبي بالقعود "تهيان"، وحصل على المركز الخامس المشارك بدر محمد الراشد بالقعود "الزامي لاحقات".