وزارة الحج: الاستعداد البدني قبل العمرة خطوة مهمة لأداء المناسك

أكدت وزارة الحج والعمرة، أن الاستعداد البدني قبل العمرة، خطوة مهمة لأداء المناسك دون إجهاد.
وقالت في "إنفوجرافيك"، عبر منصة "إكس": العمرة رحلة مميزة استعد لها بدنيًا، بالتمارين الرياضية، والوقاية من التسلخات، والراحة الكافية، وتقليل الأكل.
وأوضحت أن التمارين الرياضية، كممارسة المشي في الأيام التي تسبق العمرة، أما الوقاية من التسلخات فعبر استعمال المراهم الطبية لترطيب ثنايا الجسم.
وفيما يخص الراحة الكافية نصحت وزارة الحج والعمرة بأخذ وقت للاسترخاء بعد الوصول وقبل التوجه لأداء المناسك، كما نصحت بتجنب الأطعمة الثقيلة قبل الذهاب إلى الحرم.