معرض صور لزيارة الملك فيصل إلى بولندا.. بالتعاون مع "جامعة ياجيلونسكي"

ينظم مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة ياجيلونسكي في كراكوف، معرض صور ومؤتمرًا مصاحبًا، بمناسبة مرور 90 عامًا على زيارة الملك فيصل التاريخية لجمهورية بولندا في 27 مايو عام 1932م.
يفتتح المعرض الأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الثلاثاء المقبل، بحضور البروفيسور ياتسيك بوبيل رئيس جامعة ياجيلونسكي، وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين والمفكرين والمتخصصين في المجالات الثقافية المختلفة.
يعقد المعرض في المبنى الرئيس بالجامعة في المدة من 11 إلى21 أكتوبر الحالي، ويلقي الضوء على تلك الزيارة التي استقبله خلالها المارشال يوزف بيوسوتسكي والرئيس إغناتسي موشتي تسكي، وقلد فيها رئيس بولندا إغناتسي موشتيتسكي الملكَ فيصل وسامَ النهضة من الدرجة الأولي الذي يعد "أرفع وسام في الدولة"، كما يسلط المعرض الضوء على العلاقات السعودية البولندية التي تمتد إلى 90 عاماً.