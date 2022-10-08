معرض صور لزيارة الملك فيصل إلى بولندا.. بالتعاون مع "جامعة ياجيلونسكي"

يعقد المعرض في المبنى الرئيس بالجامعة في المدة من 11 إلى21 أكتوبر الحالي، ويلقي الضوء على تلك الزيارة التي استقبله خلالها المارشال يوزف بيوسوتسكي والرئيس إغناتسي موشتي تسكي، وقلد فيها رئيس بولندا إغناتسي موشتيتسكي الملكَ فيصل وسامَ النهضة من الدرجة الأولي الذي يعد "أرفع وسام في الدولة"، كما يسلط المعرض الضوء على العلاقات السعودية البولندية التي تمتد إلى 90 عاماً.