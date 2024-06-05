"الخريف" يزور منظومة صناعة السيارات في مدينة طنجة المغربية

زار وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، منظومة صناعة السيارات في مدينة طنجة بالمغرب؛ بهدف استكشاف فرص التعاون وإمكانية إنشاء مشاريع مشتركة في هذا القطاع بين البلدين، يرافقه نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، وسفير خادم الحرمين الشريفين بالمملكة المغربية الدكتور سامي الصالح.
وشملت الزيارة جولة في مصنع شركة "رينو" للسيارات في طنجة؛ حيث اطلع معاليه على مراحل تصنيع السيارات في المصنع، وبحث فرص تعزيز التعاون بين الجانبين، كما زار معهد التكوين لمهن صناعة السيارات "IFMIA"، واطلع على تجربته الرائدة في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية، إضافة إلى زيارة شركة "TE connectivity" المتخصصة في صناعة القطع والأجهزة الكهربائية لحلول النقل.
وأكد الخريف، خلال اجتماعاته مع المسؤولين التنفيذيين في منظومة صناعة السيارات المغربية في طنجة، على توجه المملكة نحو توطين عدد من الصناعات النوعية، بما في ذلك صناعة السيارات، والاستفادة من التجارب المتميزة في صناعة السيارات عربيًّا وعالميًّا؛ ومنها التجربة المغربية التي تعدّ الأولى عربيًّا في إنتاج السيارات.
وتأتي جولة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى منظومة صناعة السيارات في المغرب، في إطار زيارته الرسمية إلى المملكة المغربية، والتي تشمل عقد لقاءات مع الوزراء والمسؤولين في الحكومة المغربية؛ بهدف تطوير التعاون الثنائي في قطاعي الصناعة والتعدين، وبحث الفرص الاستثمارية في القطاعين لدى الجانبين.