"الخريف" يزور منظومة صناعة السيارات في مدينة طنجة المغربية

وأكد الخريف، خلال اجتماعاته مع المسؤولين التنفيذيين في منظومة صناعة السيارات المغربية في طنجة، على توجه المملكة نحو توطين عدد من الصناعات النوعية، بما في ذلك صناعة السيارات، والاستفادة من التجارب المتميزة في صناعة السيارات عربيًّا وعالميًّا؛ ومنها التجربة المغربية التي تعدّ الأولى عربيًّا في إنتاج السيارات.