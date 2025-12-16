متحدث "الأرصاد": أمطار ديمية شهدتها الرياض ولا صحة لمقاطع غرق المواقع

أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين بن محمد القحطاني، أن الحالة المطرية التي شهدتها العاصمة الرياض يوم أمس كانت في مجملها أمطارًا ديمية، تخللتها هطولات متوسطة إلى غزيرة على بعض الأحياء، مع تساقط حبات البرد خلال الفترة المسائية.