متحدث "الأرصاد": أمطار ديمية شهدتها الرياض ولا صحة لمقاطع غرق المواقع

أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين بن محمد القحطاني، أن الحالة المطرية التي شهدتها العاصمة الرياض يوم أمس كانت في مجملها أمطارًا ديمية، تخللتها هطولات متوسطة إلى غزيرة على بعض الأحياء، مع تساقط حبات البرد خلال الفترة المسائية.
وأوضح القحطاني في بيان للمركز اليوم أن أعلى كمية هطول سُجلت في العاصمة بلغت 12 ملم، فيما وصلت على مستوى المنطقة إلى 24 ملم في محمية الملك خالد، وذلك وفقًا لقراءات محطات المركز الوطني للأرصاد.
ونفى القحطاني صحة ما تم تداوله من مقاطع تشير إلى غرق بعض المواقع، مؤكدًا أنها غير دقيقة ولا تعكس الواقع الفعلي للحالة المطرية، داعيًا إلى الاعتماد على المصادر الرسمية لتلقي المعلومات.
وأضاف أن المركز يتابع فرص تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك وحائل ابتداءً من يوم الغد، مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي.
وللاطلاع على التفاصيل الدقيقة وتحديثات الطقس، دعا القحطاني إلى استخدام تطبيق "أنواء" المعتمد من المركز الوطني للأرصاد.