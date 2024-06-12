الهيئة السعودية للمياه تنفذ 300 جولة تفتيشية ورقابية لضمان الارتقاء بالخدمات في الحج

وشملت الجولات زيارة الجهات المستفيدة من خدمات المياه في المخيمات، ومراكز الجهات الحكومية والقطاعات الخدمية، والتأكد من جاهزية شبكات المياه بأنواعها (مياه الشرب، مياه التبريد، مياه مكافحة الحريق، دورات المياه، مياه الصرف الصحي)، وضمان عدم وجود ما يخالف نظام المياه ولوائحه، وضبط المخالفات لاستكمال الإجراءات النظامية.