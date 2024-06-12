الهيئة السعودية للمياه تنفذ 300 جولة تفتيشية ورقابية لضمان الارتقاء بالخدمات في الحج

كثفت الهيئة السعودية للمياه جهودها الرقابية التفتيشية على مواقع ومرافق خدمات إمداد المياه في منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، للوقوف على ضمان وسلامة إمدادات المياه، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1445 هـ، ورصد المخالفات والتأكد من سلامة وجاهزية الأنظمة وشبكات التغذية والتوزيع لجميع المرافق والمخيمات بالمشاعر المقدسة.
ونفذت فرق "الهيئة" سلسلة من الجولات على عدد من المواقع التابعة لمنظومة المياه، ومصادر الإنتاج والنقل والخزن في عدة مناطق، للاطمئنان على استعدادها وجاهزيتها لتلبية الاحتياج بكل يسر وموثوقية، وضمان وصول المياه بجودة عالية.
وشملت الجولات زيارة الجهات المستفيدة من خدمات المياه في المخيمات، ومراكز الجهات الحكومية والقطاعات الخدمية، والتأكد من جاهزية شبكات المياه بأنواعها (مياه الشرب، مياه التبريد، مياه مكافحة الحريق، دورات المياه، مياه الصرف الصحي)، وضمان عدم وجود ما يخالف نظام المياه ولوائحه، وضبط المخالفات لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبلغ مجموع الجولات التي نفذتها الهيئة بشكل يومي حتى الآن أكثر من 25 جولة تفتيشية، وتستهدف الوصول إلى 300 جولة بنهاية موسم الحج، عبر أكثر من 12 فريقاً و 30 مفتشاً ومراقباً، للوقوف على سير الأعمال بكل انسيابية.
وتأتي هذه الجولات في سياق الخطة التشغيلية المعتمدة لمنظومة المياه، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام, وضمان جاهزية البنية التحتية لمنظومة المياه، والتأكد من فاعلية سلاسل الإمداد والنقل والخزن والتوزيع.
وتؤكد الهيئة مواصلة جولاتها بشكل مستمر عبر كوادرها وأجهزتها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من كافة الجهات داخل منظومة المياه وخارجها، مشددة على جاهزية كافة القطاعات لمواكبة موسم الحج وخدمة ضيوف الرحمن.